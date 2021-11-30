وزيرة البيئة: تمكين المرأة أداة هامة لتطوير ملف البيئة وصون الموارد الطبيعية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مشاركة السيدات في ملف تغير المناخ والإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 أكبر حدث عالمي متعدد الأطراف ستستضيف مصر خلاله قادة العالم لمناقشة مستقبل المناخ والبيئة، موضحة أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعدت استراتيجية لدمج النوع الاجتماعي في التصدي لتغير المناخ، ولديها تجارب عديدة ناجحة في مواجهة آثار تغير المناخ، وتناقش وزيرتي البيئة والهجرة حاليا مقترحات شباب وشابات مصريات من أبنائنا في الخارج للمساعدة في استضافة مصر لمؤتمر المناخ، مؤكدة أن هذا الحدث الهام سيشارك فيه الجميع وخاصة السيدات من مصر وخارجها.

«فؤاد» توجه نصيحة لفتيات مصر

ودعت وزيرة البيئة منتدى الخمسين لبدء مبادرة لريادة الأعمال للسيدات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ لعرض هذه الأفكار والمبادرات على مؤتمر المناخ COP 27.

واستطرد: "عندما طرقت أبوابنا شابات ساعيات لتناول قضايا البيئة فى مشروعات تخرجهن، ليطرحن أفكار خارج الصندوق، كنا داعمين لهن ومنهن شابة أطلقت مشروع panlastic للحد من استخدام البلاستيك في الإسكندرية وقامت بتنظيف الشواطئ لتدخل الحملة موسوعة جينيس".

وفى نهاية المنتدى قامت الدكتورة ياسمين فؤاد والوزيرات بتكريم بعض النماذج من المؤثرين فى المجتمع.

وزيرة البيئة: تمكين المرأة أداة هامة لتطوير ملف البيئة

جدير بالذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في التصنيف الخاص بالمرأة المصرية على المستوى العالمي وزيادة تمثيلها في المحافل الدولية باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع المصري والإفريقي بشكل عام، خاصة مع تحركاتها الأخيرة الناجحة في ملف التسويق للمرأة المصرية الإفريقية وتبنيها العديد من المبادرات الفاعلة التي شهدت رعاية ودعم من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل دعمه المطلق للمرأة المصرية.