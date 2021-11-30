«البيئة»: مصر تعيش عصرا ذهبيا وتمكينا حقيقيا للمرأة في كافة المجالات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تعيش حاليا في عصر ذهبي وتمكين حقيقي للمرأة على كافة المستويات.

وقالت "فؤاد"، خلال مشاركتها في منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا في المجتمع لعام 2021، بحضور كوكبة من الوزيرات والمحافظين وسيدات المجتمع والاقتصاد والفكر، "وزارة البيئة هي بيتي الصغير الذي نشأت فيه، فكنت حريصة منذ تولي حقيبة البيئة على تحقيق إنجاز كبير للبلد في مجال البيئة، وعملت ضمن منظومة متكاملة ومتناغمة مع زملائي وزميلاتي بالوزارة، ومع التغيير الحقيقي الذي شهدته البلاد في تمكين حقيقي للمرأة أصبح لدينا 3 مساعدات للوزيرة في ملفات هامة وهي ملف قش الأرز، والمحميات الطبيعية والعمل مع المجتمع المحلي، كما تتولى قيادة فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء سيدة يعاونها 5 سيدات أخريات في ظل صعوبة طبيعة المنطقة.

وأشارت، إلى ما يشهده ملف البيئة من دعم القيادة السياسية لتطوير التعامل معه بمنهج جديد يواكب العصر لا يسعى فقط للحد من التلوث، ولكن صون الموارد الطبيعية الذي تعتبر المرأة كلمة السر في نجاحه، كان تمكين المرأة أهم أدواته، مسترشدة بقصة نجاح التي حققتها بالتعاون مع زميلها السيد محافظ الفيوم الذي تحتل المحميات الطبيعية 55% من مساحة محافظته، فمن خلال تمكين حقيقي للمرأة بخلق فرص عمل داخل المحميات، زاد دخل السيدات في محميات الفيوم في سنة واحدة بنسبة 460% نتيجة أعمالهن من المشغولات في المحميات، وأيضًا سيدات القبائل في حلايب وشلاتين وسيوة وسانت كاترين ومحمية سالوجا وغزال وجنوب سيناء وغيرها، كنَّ أساس النجاح في دمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات.

وأضافت الوزيرة، أن نشر تكنولوجيا البيوجاز القائمة على إعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث حيوانات لإنتاج وقود للاستخدامات المنزلية وسماد للأرض لتحقيق اكتفاء ذاتي، كانت ملهمتها سيدة قامت بإنشاء أول شركة لتنفيذ وحدات بيوجاز ليتم دمج هذا المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة ويكون نواة من أول شركة أسستها سيدة لتصل إلى 26 شركة ناشئة الآن.