أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطني الإماراتي، كان في استقبال الوفد نيابةً عن السيد اللواء دكتور مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، السيد اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة الذي رحب بالوفد الزائر مؤكدًا عمق علاقات التآخى بين الشعبين.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي تناول إطلالة حول أنشطة الأكاديمية وكياناتها والدور الذي تضطلع به في إعداد رجل شرطة عصري قادر على تحقيق رسالة الأمن وفق المستجدات الأمنية المعاصرة وتبادل سيادته مع ممثلي الوفد الدروع التذكارية.

وعلى جانب الزيارة تم تنظيم جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والتعرف على إمكانياتها اللوجستية، وتضمنت الجولة تفقد مركز المعلومات بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية وتقديم عرض حول مكوناته والأدوار البحثية المنوطة به فى رصد وتحليل الأحداث والقضايا ذات الانعكاسات الأمنية بالاستعانة بما توفره البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من حزم معلومات يتم من خلالها إعداد رؤى للتعاطى مع القضايا الأمنية.

كما تضمنت الزيارة التعرف على الدورات التدريبية الذى ينظمها مركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الإفريقية، وكذا الدور الذى يضطلع به المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى إعداد الكوادر المشاركة فى البعثات الأممية، كما تفقد الوفد الميادين والقرى التدريبية وصالات الإعداد البدنى بكلية الشرطة والتعرف على محددات العملية التدريبية بالكلية.

وتقدم الوفد بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية مثمنًا الدور الذي تضطلع به أكاديمية الشرطة فى إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم لأداء مهامهم الجسام.