الرئيس العراقي يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لحسم شكاوى وطعون الانتخابات

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

ووفقا لقناة السومرية نيوز، قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية، إنه "جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد".

وتابع البيان، إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

في حين باشرت مفوضية الانتخابات العراقية بإرسال آخر الطعون المسجلة على بعض المحطات الانتخابية إلى الهيئة القضائية، ردت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، على المنتقدين لها بوصفها «عجوزاً»، والمتهمين لها بالتواطؤ في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع، أكتوبر الماضي.

وأرسلت مفوضية الانتخابات، الأحد الماضي آخر الطعون إلى الهيئة القضائية وتحدثت عن الطريقة التي سيتم بها موعد إعلان النتائج النهائية.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن «المفوضية باشرت أمس الأحد) بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية، وستبت الهيئة بالطعون بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة».

واستقبلت مفوضية الانتخابات أكثر من 2000 طعن انتخابي موزعة على عموم محافظات البلاد، من دون أن تسفر تلك الطعون عن أي تغيير جدي في خريطة الأشخاص والتحالفات الفائزة في الانتخابات، ومن دون أن تقدم دليلاً واضحاً عى الاتهامات بالتزوير التي وجهتها الأطراف الخاسرة للعملية الانتخابية.

وحول الموعد النهائي لإعلان النتائج، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل: «بعد إنهاء جميع الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها، ستعلن المفوضية خلال يومين، النتائج النهائية».