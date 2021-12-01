أبرزهم «باريس هيلتون».. أشهر الزيجات الناجحة بعد سن الـ40 (صور)

إيجاد شريك العمر غير محدد بسن معين، ويمكن أن يحدث في أي وقت من عمر، والدليل على ذلك وجود نماذج عدة من المشاهير الذين أثبتوا أن الزواج بعد سن الـ40 ليس أزمة وإنما يمكنه تحقيق النجاح.

ويرصد موقع "brightside" بعض النجوم الذين التقوا بالشخص المناسب في عمر الـ40، وبعضهم استغرق بعض الوقت للعثور على الشريك المناسب، فيما اعتقد بعضهم أن الحب الحقيقي يمكن أن يأتي في أي وقت في الحياة.

باريس هيلتون

تزوجت النجمة الأمريكية باريس هيلتون، من رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل زفاف وصف بـ"الأسطوري".

سينثيا نيكسون

كانت الفنانة سينثيا نيكسون، في علاقة طويلة الأمد مع حبيبها في المدرسة الثانوية داني موزيس، بينما كان عمر الممثلة 46 عامًا عندما تزوجوا في عام 2012.

جيري ساينفيلد

كان الممثل الكوميدي جيري ساينفيلد، في الأربعينات من عمره عندما تزوج الكاتبة والفاعلة الخيرية "جيسيكا ساينفيلد"، وقال: "كل ليلة بالنسبة لنا هي ليلة الموعد نحن فقط نحب أن نتجول وليس من المهم أن نذهب لمطعم الأمر فقط أن نكون في المكان الذي نتواجد فيه معا".

جيري هالوويل

كانت جيري، تبلغ من العمر 43 عامًا عندما تزوجت كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول سباقات الفورمولا، واعترفت المغنية بأنها عرفت على الفور أنها ستتزوج هورنر، وقالت: "عندما قابلت كريستيان، عرفت تلقائيا، أنني وقعت في الحب قلت لصديقتي، أعتقد أنني قابلت الرجل الذي أريد أن أتزوجه".

جوليانا مارغولز

الممثلة المعروفة بلعبها دور أليسيا فلوريك، في المسلسل الدرامي (الزوجة الجيدة) انتظرت 41 عامًا لتصبح زوجة حقيقية، حيث تزوجت مارغوليس من المحامي كيث ليبرثال، في عام 2007، وهي تعتقد أنه كان الوقت المناسب لها لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت جوليانا: "أشعر بالامتنان الشديد لأنني امتلكت الشجاعة لأقول لا عندما كنت لا أريد الزواج، وأقول نعم عندما استطعت أن أقبل الزواج، لأنني انتظرت للعثور على شريك العمر المناسب".

فينس فون

نجم أعياد الميلاد الأربعة كان في الأربعين عندما تزوج وكيلة العقارات كيلا ويبر، واعترف فون، أنه بعد سنوات من كونه أعزب، كان على استعداد أخيرا لتأسيس عائلة، وقال: "إنها المرة الأولى التي أريد فيها حقا أن أنجب أطفالا".

إيمي آدمز

تزوجت الممثلة إيمي آدمز، من ليو غالو، عندما كانت في الحادية والأربعين من عمرها، وتوصف إحساسها القوي بالعائلة، وشعور لطيف بالدوام والاطمئنان.

جيم بارسونز

كان الممثل المعروف عن دوره شيلدون كوبر، وزوجة تود سبيواك، كانوا معًا لمدة 15 عامًا تقريبًا قبل أن يقررا الزواج.

غوينيث بالترو

كانت "بالترو" تمشي في الممر عندما كانت في الـ46 من عمرها، وتزوجت براد فالتشوك، عندما التقى الاثنان في موقع التصوير.

وأوضحت الممثلة أنه قبل لقاء زوجها كان لديها نوعان من العلاقات، لم ينجحوا، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى، تشعر وكأنها في علاقة راشدة تتطلب مستوى معين من الحميمية والتواصل.