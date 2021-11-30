الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية الكولومبية: ضبط 145.3 طن كوكايين فى أحدث مراحل عملية «أوريون»

كوكايين
كوكايين

أعلنت البحرية الكولومبية أن السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة في أوروبا والأمريكتين صادرت 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من عملية "أوريون" لمكافحة تهريب المخدرات.

 

ويمثل هذا الرقم أكبر كمية كوكايين تضبط خلال العملية البحرية متعددة الجنسيات حتى الآن.

 

وأوضحت البحرية الكولومبية أنه تم القبض على نحو 575 شخصا من جنسيات مختلفة أثناء الحملة التي استمرت بين شهري أكتوبر ونوفمبر، مضيفة أنه تم ضبط 49 سفينة إضافة إلى ست غواصات وثلاث طائرات.

 

وأشارت إلى أنه تم مصادرة 66 طنا من الماريجوانا في العملية.

 

وتابعت أنه "منذ إطلاق العملية أوريون في 2018، ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريجوانا".

 

وعلى الرغم من محاربتها تهريب المخدرات منذ عقود، فإن كولومبيا ما زالت منتجا عالميا كبيرا للكوكايين وتواجه ضغطا مستمرا من الولايات المتحدة للحد من محصول الكوكا، المكون الرئيسي للمخدر، وكذلك إنتاج الكوكايين.

 

وقال المكتب الوطني لسياسة مكافحة المخدرات التابع للبيت الأبيض إن قدرة كولومبيا على إنتاج الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 بالمئة إلى 1010 أطنان.

عمل ضبط عملية كوكا البحر البحرية كوكايين الكولومبية البحري حرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 30-11-2021

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟