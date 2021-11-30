الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نزهة النفوس والأرواح» ندوة مفتوحة فى بيت السنارى

بيت السناري بالسيدة
بيت السناري بالسيدة زينب

تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "نزهة النفوس والأرواح: ملامح من قرافات القاهرة التاريخية"، وذلك في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

 

وتركز الندوة على التراث الجنائزي وجبانات القاهرة التاريخية، من حيث الملامح الجمالية والشخصيات التاريخية والموتيفات الشعبية، بالإضافة إلى عرض لأبرز شواهد القبور.يحاضر في الندوة الطبيب مصطفى الصادق، وهو أحد المهتمين بالتراث، وخاصة جبانات القاهرة التاريخية، ولا سيما أسرة محمد على ورجال الدولة الملكية، ويعمل حاليًا على تجميع مادة كتابه الأول عن العديد من شواهد القبور التي تنتمي لتاريخ مصر الحديث.

 

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة هي مبادرة شبابية مستقلة، تهدف إلى الحفاظ على الأماكن الأثرية وتوثيق الأحياء القاهرية والتعريف والتوعية بتراث المدينة من خلال الوسائط المتعددة، ساهمت المبادرة في الاهتمام بالكثير من الأماكن الأثرية ومنها قبة الحصوات؛ أثر فاطمي يعود تاريخه لـ١١٥٠م بمنطقة الإمام الشافعي، وسبيل الأمير شيخو الذي يعود تاريخه إلى ١٣٥٤م، وزاوية حسن الرومي التي يرجع تاريخها إلى ١٥٢٢ م، وقبة أركماس المعروفة خطأ بقبة قنصوه أبو سعيد ويعود تاريخها للقرن ١٥ الميلادي، وسبيل حسن آغا أرزنكان ويعود تاريخه ١٨٣٠م. وقد أطلقت المبادرة في رمضان الماضي برنامج "من دروبها العامرة" كحلقات توثيقية لبعض المناطق التراثية في القاهرة التاريخية.

 

ــ أمسية شعرية وغنائية بعنوان "الطرف الباين م الجنة"

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية وغنائية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الطرف الباين م الجنة"، وذلك في السابعة من مساء بعد غد الخميس، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

 

وتتضمن الأمسية مجموعة من الفقرات التي تجمع بين شعر العامية والغناء، حيث تقدم مقتطفات من ديواني شعر "فردة حلق"، و"الطرف الباين م الجنة" للشاعرة إيمان الميهي، ومجموعة من الأغاني النابعة والمستمدة من التراث المصري للفنانة أسماء دغمة.

 

تأتي هذه الأمسية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بشعر العامية وتاريخه، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

 

جدير بالذكر أن "إيمان الميهي"؛ هي شاعرة عامية مصرية، صدر لها ديوان بعنوان "فردة حلق"، وديوان آخر بعنوان "الطرف الباين م الجنة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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