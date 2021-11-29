نائبا عن المحافظ.. السكرتير العام يشهد حفل إطلاق مبادرة «معا ضد العنف» بقنا

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شهد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة حفل إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" الذى أقيم بقصر ثقافة قنا، تضامنا مع الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة , تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمشاركة المجلس القومى للمرأة وقصر ثقافة قنا وجمعية النور للمكفوفين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بحضور الدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا.

نقل السكرتير العام للمحافظة في كلمتة تحيات اللواء أشرف الداودي وترحيبه بفاعليات الحملة، والتي تأتي من منطلق حرص القيادة السياسية على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، نظرًا لأهمية دورها الحيوي والفعال داخل المجتمع، واتساقا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية.



وأضاف الطيبي، بأن الدستور المصرى في مواده أكد على ترسيخ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة اشكال التمييز، وكفالة الحقوق الاساسية وتقديم الحماية والرعاية للمراة المصرية.



وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المبادرة تهدف الى مناهضة كافة اشكال العنف الأسري والمجتمعي مع مراعاة تكافؤ الفرص لذوى الهمم، والتصدي لجميع أشكال التمييز التي تمارس ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، وكذلك خلق منظومة متكاملة من التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، التي من شأنها تغيير الصورة السلبية تجاه المرأة وتقضى على المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية عن مناهضة العنف بكافة أشكاله، بجانب ورش عمل للأطفال تستهدف استخدام الفن والثقافة لمناهضة العنف ضد المرأة وتحويله إلى نظرة إيجابية تدعو الى التسامح والعمل المشترك من أجل البناء والتنمية، بالإضافة الى متابعة الأنشطة التي تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها داخل المجتمع، فضلا عن توعية العاملين بالقطاع الحكومي وطلاب الجامعة بدور المراة المحورى في التنمية المستدامة.



يذكر أن الحفل تضمن كلمة للشيخ احمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعضو المجلس القومى للمرأة بقنا، وإلقاء قصيدة للشاعرة شرين أبو عميرة تحت عنوان "قولي بس المرأة مين"، فضلا عن خواطر شعرية بعنوان "بنت الثلاثين" للشاعرة ندى تغريد.

واختتم الحفل بعرض مسرحى تحت عنوان "زهرة وسط أشوك" الذي تناول عرض مشكلة ختان الاناث باعتبارها احدى صور العنف النفسي والجسدي الذى يمارس ضد المرأة.