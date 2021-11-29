الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق مع المتهم بتزوير الحسابات البنكية وشهادات الاستثمار بالدقهلية

مستندات
مستندات

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها اليوم الإثنين، مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، تم ضبطه في الدقهلية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادي

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين" ، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "شريك بإحدى المطابع"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير الأختام والمحررات الرسمية والعرفية وترويجها علي عملائه راغبى الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذاً من المطبعة المملوكة له والكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المطبعة تم العثور على “4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية - 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية - 2488 شهادة تطعيم  لقاح فيروس كورونا خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات ومعدة للتزوير، عدد من الأدوات المستخدمة فى إصطناع الأختام المزورة - مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية -  66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - 3 هواتف محمولة".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية، وأنه يستخدمها فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها علي عملائه من راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك .

المؤسسات الحكومية المحررات الرسمية تحقيقات موسعة الحسابات البنكية الحصول على قروض تزوير المحررات الرسمية مستندات مزورة السمسرة

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وائل لطفي

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