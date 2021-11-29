الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب مصنع حلوى مجهولة المصدر بمدينة السلام بالقاهرة

حبس صاحب مصنع
حبس صاحب مصنع

أقرت النيابة العامة بالسلام،  اليوم الاثنين، بحبس صاحب مصنع بحوزته طن مستلزمات حلوى وجميعها مجهولة المصدر فى السلام،  أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت  الإدارة مكافحة الجرائم التموينية من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى "كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة" لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى تصنيع الحلوى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبحوزته (1٫245 طن مستلزمات إنتاج حلوى وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون حالات للغش التجارى اولها ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

حبس مصنع حلوى متهم نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«التموين» تبدأ طرح سلع جديدة على البطاقات الأربعاء

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

المصرية لتجارة الجملة: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بـ «التموين» يكفي 5 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي