حبس صاحب مصنع حلوى مجهولة المصدر بمدينة السلام بالقاهرة

أقرت النيابة العامة بالسلام، اليوم الاثنين، بحبس صاحب مصنع بحوزته طن مستلزمات حلوى وجميعها مجهولة المصدر فى السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الإدارة مكافحة الجرائم التموينية من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى "كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة" لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى تصنيع الحلوى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبحوزته (1٫245 طن مستلزمات إنتاج حلوى وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون حالات للغش التجارى اولها ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.