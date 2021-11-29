الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بالقليوبية

خطف طفل
خطف طفل

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالسير خلف طفل واستيقافه محاولًا اصطحابه معه.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل، واستيقافه والتحدث معه محاولًا اصطحابه معه، وتركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان (بلاغ للنائب العام خطف طفل في عز النهار).

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) "مهتز نفسيًا ومضطرب سلوكيًا".

كما تبين أنه بتاريخ 27 نوفمبر وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب استوقف الطفل المذكور "7 سنوات" ومقيم بذات العنوان، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف "كلب"، ولدى رفض الطفل تركه وانصرف على النحو الوارد بالمقطع.   

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم  واستدعاء الطفل حضر ووالدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان).

وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعلمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل (سائق – مقيم بذات العنوان "متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل)، والذي قام بتداوله على صفحته الشخصية، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور. 

وبسؤال كلٍ من (والد المذكور، وشقيقه، وأحد قاطني المنطقة) أفادوا بأنه مهتز نفسيًا ويعانى من اضطرابات سلوكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو فيس بوك طفل عامل مركز شرطة قليوب

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وائل لطفي

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