الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. بربادوس تخرج من التاج البريطانى تزامنا مع الذكرى 55 لاستقلال البلاد

بربادوس
بربادوس

تعلن دولة “بربادوس” وهي  دولة تقع في البحر الكاريبي، اليوم الاثنين، خروجها من التاج البريطاني، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

وكانت المستعمرة البريطانية السابقة حصلت على استقلالها عام 1966، وأحيت في سبتمبر الماضي مشروع تحولها للجمهورية، اي نهاية تبعيتها لبريطانيا.

 

وقالت الحاكمة العامة لبربادوس ساندرا ميسون: "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري خلف ظهورنا".

 

وهذا وستؤدي ميسون (73 عاما) في وقت لاحق اليوم الاثنين اليمين الدستورية كأول رئيس لدولة بربادوس، ويتزامن الاحتفال مع الذكرى الـ55 لاستقلال البلاد، وسيشارك في حفل التنصيب، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" لن تكون مطلوبة لأي مسافر من أيرلندا أو جزيرة مان أو جزر القنال.

 

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن السفر سيصبح خاليًا من هذه القيود الجديدة، بالنسبة لمناطق السفر المشتركة.

وأكدت السفارة البريطانية في دبلن ارتياح جميع العائلات الأيرلندية، التي تخطط لقضاء عيد الميلاد ببريطانيا، والذين ربما قاموا بمراجعة أو إلغاء الرحلات بسبب التكلفة الباهظة للاختبارات

بربادوس” بريطانيا التاج البريطاني لملكة اليزابيث الأمير تشارلز

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وائل لطفي

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