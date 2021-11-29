الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عايدة نصيف تطالب المجتمع الدولى بتنسيق الجهود لمكافحة الاستغلال الجنسى ضد الأطفال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكدت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة شؤون العلاقات الخارجية، وعضو اتحاد البرلمان الدولي، أن البرلمان المصرى بغرفتيه "النواب والشيوخ" اتخذ خطوات تشريعية للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي، وذلك من خلال استحداث المادة ١١٣ مكرر في قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره البرلمان في أغسطس ٢٠٢٠، فضلا عن القانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١ لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون رادعة لكل من ينتهك الأطفال كما تسعى الدولة جاهدة لنشر الوعي لمواجهة هذه الظاهرة.

وقالت الدكتورة عايدة نصيف، في بيان لها، خلال مشاركتها مع وفد برلماني مصري لأعمال الجمعية رقم ١٤٣ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن اليوم الأول من عمل البرلمان تم عقد حلقة نقاشية بمنتدى النساء البرلمانيات حول موضوع يستهدف التعرف على كيف يمكن للتشريعات والسياسات التى تكافح الاستغلال الجنسي للاطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت أن تركز على الناجين، وتضع حقوق الفتيات في المقدمة  وتعتبرها المحور الأساسي.

وحثت نصيف، الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ودوائر صنع القرار على تنسيق جهودها لتحقيق الهدف المشترك الأسمى ممثلا في الحفاظ على سلامة الأطفال، وضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا وتحقيق امكانية الوصول للموارد بشكل كامل وادماجهن بالكامل في الاقتصاد الرسمي.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الحكومات بضرورة أخذ التدابير التكميلية بما في ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية وتكثيف حملات التعليم لزيادة الوعي لدى الجميع بضرورة مجابهة هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها. 

 

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي نشأ عام 1889 خلال حقبة لم يتوفّر فيها سبيل لعمل الحكومات والبرلمانات وأعضائها معًا على صعيد دولي.

 

وكل ما تطلبه الأمر هو قيام رجلين حالمين من القرن التاسع عشر - الإنجليزي ويليام راندرال كريمر والفرنسي فريديدريك باسي - بوضع حجر الأساس لكل ما أتى بعد ذلك. فقد قام هذان الرجلان بتأسيس رابطة تضم العديد من أعضاء البرلمانات عبر العالم، والتي تحولت بعد ذلك إلى منظمة عالمية مزدهرة كما هي اليوم.

المجتمع المدنى التحرش الجنسي البرلمان المصري مجلس الشيوخ حلقة نقاشية منظمات المجتمع المدني الاتحاد البرلمانى الدولى عضو مجلس الشيوخ قضايا التحرش الإجراءات الجنائية عقوبة التحرش العاصمة الإسبانية الاستغلال الجنسي للأطفال اتحاد البرلمان الدولى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وفد برلماني مصري عايدة نصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

دعوات لفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في المانيا

أسترالي تراجع خططها لإعادة الفتح بعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون

بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا حول تطورات متحور «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون