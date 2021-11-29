محافظ البحيرة يستعرض مشروعات الطرق والكبارى بنطاق المحافظة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات، ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافه مناحي الحياة.

وأشار محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا واسعًا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المروري، واختصار الوقت والجهد.

واتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد اللواءهشام آمنة، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم في دفع عجلة الاستثمار، وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ البحيرة عددًا من المشروعات القومية الهامة فى هذا القطاع الحيوي والجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، والتي ستحقق نقلة نوعية وتسهيل الحركة المرورية والتبادل التجاري واختصار الوقت والجهد، وذلك بحضور نصر أبو طبيخ مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة، وتشمل تلك الأعمال توسعة وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم، منها ٦٠ كم بنطاق المحافظة بتكلفة ٢.٢ مليار جنيه، ومشروع القطار السريع"العلمين/العاصمة/ العين السخنة"، والذي يمر بطول ٥٢ كم بالمحافظة من ٢٤٨ كم إلى ٣٠٠ كم، و أعمال إنشاء عدد ٨ كباري على الرياح البحيري بتكلفة ٢٦١ مليون جنيه، ومشروع محور وسط الدلتا والمقرر أن يربط الطريق الزراعي بمحور النوبارية الجديد بطول ٣٥ كم.

كما استعرض محافظ البحيرة المحور الرابط لربط الطريق الدولي الساحلي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي "كوبرى فوه / دمنهور/ أبو المطامير/ جناكليس/ الطريق الصحراوي" بتكلفة تتجاوز ٤ مليارات جنيه، وكذا محور المحمودية بطول ٥٦ كم، والذي يمر بعدد ٤ مراكز بنطاق المحافظة.