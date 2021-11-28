غارمات ومعيلات.. كيف دعّم السيسي المرأة المصرية في عهده؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالحماية الاجتماعية".

ووجه الرئيس فى هذا الإطار، بالتنسيق بين وزارة التضامن والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج والمساهمة فى سداد المديونيات.

مزايا عديدة منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة في عصره ترصد "الدستور" أبرزها.

"تولي المرأة مناصب قيادية"

لعل أولى الامتيازات للمرأة في عهد الرئيس السيسي هى تولي المرأة المصرية منصب محافظ، كما تولت 5 شابات مصريات منصب نائب محافظ، كما أصبحت القاضيات في مصر أكثر من 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، فيما حصلت المرأة على 165 مقعدًا في البرلمان بواقع 29% للمرة الأولى، وفي مجلس الشيوخ أصبحت هناك 20 سيدة داخل مجلس الشيوخ، كما وأن المرأة تولت لأول مرة قيادة المجلس.

"التمكين الاقتصادي للمرأة"

نفذت مصر عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وترجم ذلك بشكل رئيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تعمل الدولة من خلال قطاعاتها المتخصصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف، فيما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1،33 مليون سيدة.

ووصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة، فيما بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.

"مكافحة العنف ضد المرأة"

غلظ الرئيس السيسي عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، كما أطلق ثلاث استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

"تنمية الأسرة المصرية"

يتضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التمكين الاقتصادى للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وقام الرئيس السيسي بتنفيذ إستراتيجية 2030 لتمكين المرأة، هى ورقة سياسات الخاصة بجائحة كورونا وتتعامل مع المرأة في المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة في ظل هذه الجائحة كورونا، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامج خرجت بهم الحكومة يهم المرأة في إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية.