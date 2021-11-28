الحكومة ترعى مؤتمرًا اقتصاديًا تحت شعار «ليبيا الاستثمار وعودة الحياة»

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، في فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار "ليبيا الاستثمار وعودة الحياة"، برعاية واستضافة حكومة الوحدة الوطنية.

حضر مراسم الافتتاح عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس الإدارة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال، والأمين العام لإتحاد الغرف العربية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة، والأمين العام المساعد.

شارك فى الملتقى حوالى 300 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب، من نحو 25 دولة.

تخلل الملتقى عدد من الكلمات التي ألقاها بعض المستثمرين العرب مشيرين للفرص الاستثمارية في ليبيا، ودور الاستثمار الاجنبي والعربي في إنعاش الاقتصاد الليبي.

كما تم استعراض بعض الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، بما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا، وإمكانية الاستثمار من أجل الاستدامة.

وناقش الملتقى الفرص التي بإمكان الحكومة انتهازها والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، واستعراض رؤية الحكومة الليبية للتنمية والاستثمار والخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.

كما طرحت خلال المؤتمر مساهمات ليبيا في الخارج وفرص المشاركة بالمشاريع الاستثمارية في الداخل، وأهمية قطاع الاتصالات ودوره في التنمية والاستثمار والفرص الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية والإسكان والتعمير.

وفي كلمة ألقاها نائب رئيس الحكومة ذكر فيها إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة لتعزيز الأمن والامان بليبيا والعمل على أن تكون التنمية هي محفز السلام والاستقرار، موكداً أن الحكومة متطلعة إلى إشراك كل شرائح المجتمع في التنمية والاستثمار والتحول من نظام الاشكالية المتعبة إلى البناء والتطور.

يأتي تنظيم هذا الحدث الاقتصادي والاستثماري الضخم من قبل اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة.