استعجال تقرير المعمل الكيميائي في ضبط مخدرات بحوزة شاب وفتاة بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط شاب وفتاة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بنطاق قسم شرطة التجمع، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بحبس الفتاة بتهمة تعاطى المواد المخدرة وممارسة الرذيلة داخل الشقة محل الواقعة، وقد أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل بسبب وفاه الشاب وهل هناك شبهه جنائية من عدمه

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام شاب وفتاة، مقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من سيارة وسيلة لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جراما، و200 جرام من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.