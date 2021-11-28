محافظ مطروح يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع الوجبات المدرسية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاحد، مصنع الوجبة المدرسية بمرسى مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد عمران مدير مصنع الوجبة المدرسية.

محافظ مطروح



وتفقد محافظ مطروح خطوط الانتاج بدءً من مرحلة دخول العمال والتطهير والتعقيم ثم مرحلة عجن الدقيق مرور بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر.

محافظ مطروح

كما تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير الجديدة بالمصنع من انشاء مغسلة لملابس العمال ومخازن لكراتين التعبئة وكذلك مقترح تجديد ارضية المصنع وفق شروط السلامة.

محافظ مطروح



واطمئن محافظ مطروح خلال الجولة على صلاحية المنتجات المخزنة الموردة للمصنع التي يتم استلامها بعد موافقة هيئة الغذاء، كما يتم مراجعة استلام الوجبة من خلال مديرية التربية والتعليم والمدارس لتسليم وجبة صحية للطلاب.

محافظ مطروح

ووجه محافظ مطروح بالعمل على مزيد من تحسين وجودة المنتج لأبنائنا الطلاب مع متابعة كافة الآراء والمقترحات خاصة مع بدء توزيع الوجبة المدرسية اليوم بمدارس مطروح، وكذلك العمل على التسويق والترويج لمنتج المصنع وتطويره أول بأول بما يحافظ على استقرار عمالة المصنع طوال العام.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح