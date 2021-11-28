الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تحضر حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

حلقة نقاشية بمهرجان
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وهي الحلقة النقاشية الخاصة بمسلسل الاختيار والأعمال الدرامية الوطنية والتي يحضرها بعض صناع المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو مسلسل الاختيار الجزء الثاني حيث حضر كل من المخرج بيتر ميمي والفنان إياد نصار والمؤلف هاني سرحان.

IMG20211128154220
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

واستقبل رئيس المهرجان محمد حفظي الوزيرة في الساعة الثالثة والنصف داخل مسرح النافورة حيث تقام الندوة تحت عنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

IMG20211128154214
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

بينما تقام الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان داخل دار الأوبرا المصرية بينما قام الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

IMG20211128153829
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

IMG20211128153826
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عرض الفيلم الروائي "أخوات" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

IMG20211128153819
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم "أخوات" من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم، روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما يتخطين سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

IMG20211128153812
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

"أخوات" مرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أو ثان، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ 9:30 مساء بسينما الزمالك 1.

IMG20211128153826
حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

عرض لوز مصري فعاليات الثقافة السينمائي المصرية ماضي وزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل المسابقة العالمية الـ28 للقرآن.. الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال يضع سقفا لاعتقاله إداريًا

المجلس الوطني الفلسطيني: حقوقنا ثابتة وغير قابلة للتصرف ولن تزول

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي