وزيرة الثقافة تحضر حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وهي الحلقة النقاشية الخاصة بمسلسل الاختيار والأعمال الدرامية الوطنية والتي يحضرها بعض صناع المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو مسلسل الاختيار الجزء الثاني حيث حضر كل من المخرج بيتر ميمي والفنان إياد نصار والمؤلف هاني سرحان.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

واستقبل رئيس المهرجان محمد حفظي الوزيرة في الساعة الثالثة والنصف داخل مسرح النافورة حيث تقام الندوة تحت عنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

بينما تقام الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان داخل دار الأوبرا المصرية بينما قام الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عرض الفيلم الروائي "أخوات" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم "أخوات" من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم، روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما يتخطين سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

"أخوات" مرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أو ثان، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ 9:30 مساء بسينما الزمالك 1.

حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.