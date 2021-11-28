وزيرة الهجرة تتفقد قافلة «صناع الخير» لفحص عيون أهالي «الشواشنة» بالفيوم

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، أعمال قافلة صناع الخير للتنمية للكشف على أمراض العيون بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق ضمن سلسلة الخدمات المقدمة من وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لأهالي قرى الفيوم فى إطار مبادرة «أصلك الطيب»، والتي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، لقرى الريف المصري، خصوصاً التي تخضع للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وزيرة الهجرة تتفقد قافلة «صناع الخير

واطلعت الوزيرة ومحافظ الفيوم على طبيعة مراحل تقديم الخدمات الطبية للكشف على أمراض العيون داخل القافلة من عمل قياس النظر المبدئ وتوقيع الكشف وعمل قاعدة بيانات وعمل مقاس نظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وتسليم الأدوية وما صاحب القافلة من إجراءات تنظيمية تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وما ألزمت به وزارة الصحة المصرية حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال تفقدها للقافلة، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للمواطنين، مؤكدة على أن دور المجتمع المدني الجاد دور فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى وأن وزارة الهجرة وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية من خلال مبادرة مراكب النجاة يهدف إلى تنظيم المؤسسة لقوافل علاجية في مجال امراض العيون ل70 قرية مصرية هى القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وأن التطبيق العملى للبروتوكول دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه حيث قامت المؤسسة باجراء 66 عملية جراحة عيون لمرضى من أهالي قرية الحرجة مركز ناصر ببنى سويف التى زارتها الوزيرة مؤخرا كذلك تم توزيع النظارات الطبية وعددها 243 نظارة على مستحقيها من الأهالي.

وزيرة الهجرة تتفقد قافلة «صناع الخير

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أن ما يقدمه المجتمع المدنى فى مجال محاربة الأمراض الأكثر انتشارا في قرى الفيوم دورا حيويا وهاما ونسعى إلى دعمه وتذليل العقبات أمامه، وأن صناع الخير سبق لها ونظمت العديد من القوافل الطبية داخل قرى الفيوم ونجحت بشكل جيد في تعميم الفائدة من تلك القوافل بتقديم خدمات طبية متكاملة ليس فقط توقيع الكشف أو حتى صرف العلاج ولكن أيضا الالتزام بعمل النظارات الطبية بجودة عالية وإجراء العمليات الجراحية بالتعاون مع مؤسسات طبية كبيرة متخصصة بالمجان تماما.

من جهته، رحب هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير بتفقد وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم لقافلة المؤسسة، مؤكدا أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وضمن مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة من المؤسسة لوزارة الهجرة ومحافظة الفيوم في مبادرة أصلك الطيب، وأن المؤسسة مستمرة في التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والمؤسسة.