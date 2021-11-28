الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استفتاء على 3 أقنعة جنائزية لاختيار «قطعة ديسمبر» بمتحف آثار الإسماعيلية

أقنعة جنائزية
أقنعة جنائزية

أعلن متحف آثار الإسماعيلية القومي عن إجراء استفتاء شعبي للعاملين ومحبي الآثار تحت عنوان «أنت من تقرر .. رأيك يهمنا»، لاختيار قطعة شهر ديسمبر المقبل، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف صور ٣ أقنعة جنائزية أثرية لتحديد القطعة التي تنال إعجابهم ليطلق عليها «قطعة الشهر»، ويتم عرضها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة المتحف:"رأيك يهمنا، شاركنا الاختيار، وذلك من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر ديسمبر سنة 2021م على أن يتم التصويت بعمل‎ "like" ‎أعجبني للقطعة المختارة وبالتعليق‎ Comment ‎ برقم الصورة‎".

وعرضت إدارة المتحف في استفتاء شهر ديسمبر المقبل عدد من الحلى و أدوات الزينة تحت بعنوان  " الأقنعة الجنائزية ".

وتصدر الاستفتاء، قناع جنائزى لسيدة يظهر به تصفيف الشعر – جص – عصر رومانى، وقناع جنائزى لرجل يظهر به تصفيف الشعر و العينين مطعمتين - جص – عصر رومانى، قناع جنائزى يمثل وجه رجل ذو لحية و شارب – جص – عصر رومانى.

ويعد متحف الإسماعيلية القومي من أقدم المتاحف في مصر، شيده المهندسون العاملون في شركة قناة السويس العالمية للملاحة البحرية (هيئة قناة السويس حالياً)، ويتخذ المتحف شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء.

جاءت فكرة إنشاء المتحف القومي بالإسماعيلية بالتزامن مع حفر قناة السويس (١٨٥٩-١٨٦٩م)، وكان الهدف من إنشائه إيجاد مكان للحفاظ على الآثار المكتشفة وعرضها بطريقة تسهل دراستها، وخلال عام ١٩٣٤م  تم افتتاح المتحف رسمياً. 

يضم المتحف حوالي ٣٨٠٠ قطعة أثرية تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، ومن أهم القطع المعروضة التي تم الكشف عنها بمحافظة الإسماعيلية تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، بالإضافة إلى هريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس. 

متحف اثار الاسماعيلية اثار الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» خطة «الاتصالات» للتوسع في إفريقيا

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

وزير النقل: خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات  

التحفظ على 8 آلاف عبوة «مقرمشات» منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية