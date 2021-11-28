استفتاء على 3 أقنعة جنائزية لاختيار «قطعة ديسمبر» بمتحف آثار الإسماعيلية

أعلن متحف آثار الإسماعيلية القومي عن إجراء استفتاء شعبي للعاملين ومحبي الآثار تحت عنوان «أنت من تقرر .. رأيك يهمنا»، لاختيار قطعة شهر ديسمبر المقبل، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف صور ٣ أقنعة جنائزية أثرية لتحديد القطعة التي تنال إعجابهم ليطلق عليها «قطعة الشهر»، ويتم عرضها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة المتحف:"رأيك يهمنا، شاركنا الاختيار، وذلك من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر ديسمبر سنة 2021م على أن يتم التصويت بعمل‎ "like" ‎أعجبني للقطعة المختارة وبالتعليق‎ Comment ‎ برقم الصورة‎".

وعرضت إدارة المتحف في استفتاء شهر ديسمبر المقبل عدد من الحلى و أدوات الزينة تحت بعنوان " الأقنعة الجنائزية ".

وتصدر الاستفتاء، قناع جنائزى لسيدة يظهر به تصفيف الشعر – جص – عصر رومانى، وقناع جنائزى لرجل يظهر به تصفيف الشعر و العينين مطعمتين - جص – عصر رومانى، قناع جنائزى يمثل وجه رجل ذو لحية و شارب – جص – عصر رومانى.

ويعد متحف الإسماعيلية القومي من أقدم المتاحف في مصر، شيده المهندسون العاملون في شركة قناة السويس العالمية للملاحة البحرية (هيئة قناة السويس حالياً)، ويتخذ المتحف شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء.

جاءت فكرة إنشاء المتحف القومي بالإسماعيلية بالتزامن مع حفر قناة السويس (١٨٥٩-١٨٦٩م)، وكان الهدف من إنشائه إيجاد مكان للحفاظ على الآثار المكتشفة وعرضها بطريقة تسهل دراستها، وخلال عام ١٩٣٤م تم افتتاح المتحف رسمياً.

يضم المتحف حوالي ٣٨٠٠ قطعة أثرية تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، ومن أهم القطع المعروضة التي تم الكشف عنها بمحافظة الإسماعيلية تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، بالإضافة إلى هريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس.