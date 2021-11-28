البرلمان يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة «ضبط سوق الدواء»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدًا لمناقشة طلب مقدم من العضو أيمن أبو العلا، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وقال سعد الدين، يُراعى أن يتم ضم طلب المناقشة العامة للطلبات ذات الصلة، على أن يتم مناقشتهما معًا بجلسة واحدة.

كما صدَّق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على عدد من مضابط المجلس، ووافق المجلس وصدَّق على المضابط من الافتتاحية وحتي الرابعة، وقال سعد الدين، إن تلك المضابط تم نشرها إلكترونيًا على الأعضاء ولم يبدِ أي أحد من الأعضاء ملاحظات عليها.

وقال سعد الدين خلال الجلسة العامة: "هل لأي من الأعضاء ملاحظات عليها ولم يبدِ أي من الأعضاء ملاحظات عليها"، وأعلن سعد الدين، موافقة المجلس على تلك المضابط والتصديق عليها.

وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.