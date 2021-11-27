السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع استثمارات السياحة وتحسن التجارة مع تركيا..حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية.. 

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة “18/2019-21/2022”.

https://www.dostor.org/3638525

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مائدة مستديرة حول "تمكين المرأة والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN.

https://www.dostor.org/3638626

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي إلى حدود 128,9 مليار دولار أمريكي عام 2019-2020 مقابل 122,1 مليار دولار أمريكي عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 5,6%.

https://www.dostor.org/3638828

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد من المؤشرات المتعلقة بالبطالة بين المصريين خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021، مقارنة بالربع السابق عليه من العام نفسه والربع المناظر من العام السابق عليه.

https://www.dostor.org/3638949

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات البطالة فى محافظات الحدود تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجل معدل البطالة فى المحافظات الحدودية 20.2% فى الربع الثانى 2021.

https://www.dostor.org/3638956

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى حدود 3.5 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 400 مليون دولار بنسبة 13%.

https://www.dostor.org/3638998

التخطيط هالة السعيد استثمارات السياحة الاحصاء صادرات تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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