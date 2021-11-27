السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تكفل الرئيس بجهاز زفافها

عروس أسوان بعد تكفل الرئيس بجهازها: «ربنا يُجبر بخاطره زي ما جبرني»

العروس الاء
العروس الاء

قالت آلاء شافعي مدبولى، عروس قرية غرب أسوان، الذي تكفل الرئيس السيسى بتجهيزها كاملًا، إن جهاز عرسها تدمر تحت الانقاض جراء السيول التي شهدتها محافظة أسوان الأيام الماضية. 

أضافت آلاء أنها أثناء استقبال الرئيس للقرية للاطمئنان عليهم وتفقد المنازل المتضررة من السيول، تحدث معه وعزمته على حفل زفافها وسط ترحيب رئيس الجمهورية، إلا أن أهل القرية أخبروه بأن جهازها تدمر بالكامل.

أوضحت عروس أسوان أنها فوجئت بأن الرئيس السيسى وجه مؤسسة حياة كريمة بتوفير جهاز عرسها بالكامل، مما بعث في نفسها حالة من السعادة الغامرة: "ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري''.

أشارت إلى أنها كانت تحتاج إلى هذه الفرحة كثيرًا، نظرًا لأنها تأثرت نفسيًا بعد دمار الأجهزة الخاص بعرسها: "ربنا يجبر بخاطر الرئيس زي ما جبر بخاطري ورسم الفرحة على وجهي"، بينما عبرت رابحة عباس، والدة آلاء أن الرئيس أب حنون وإنسان بمعنى الكلمة: "ربنا يبارك في صحته"، موضحة أن مؤسسة حياة كريمة قامت اليوم بإحضار الأجهزة التي وجّههم  الرئيس السيسي لإحضارها والتي تشمل: "الغسالة وشاشة التلفاز والمطبخ والبتوجاز والمراتب، والمكواه". 

أسوان تلفاز رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

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