السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مشهد أبكاها.. لماذا تصدرت دنيا سمير غانم محركات البحث؟

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم محركات البحث على مدار الساعات الماضية، حيث حرصت على توجيه رسالة خاصة للفنانة القديرة نيللي، بعد أن تم تكريمها أمس الجمعة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43، ومنحها جائزة الهرم الذهبي، تكريمًا لمشوارها الطويل في الفن على مدار السنوات الطويلة الماضية.


بكيت بسبب حبك لأبي
نشرت دنيا سمير غانم صورة للفنانة القديرة نيللي عبر حسابها الشخصي بموقع «انستجرام» أثناء تسلمها الجائزة.

وكتبت دنيا سمير غانم في تعليقها على الصورة: «الأيقونة العظيمة نيللى.. ألف مبروك تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أسعدتي الوطن العربي كله بجمالك وروحك الطفولية الدائمة ما شاء الله ورشاقتك وأناقتك، ولما اتسألتي مين أكتر حد بيضحكك فقولتي سمير غانم طبعا أثرتي فيا جدًا وابتسمت وبكيت في نفس الوقت لكن حسيت بأنه هيفضل موجود جوانا كلنا بأعماله وبروحه المبهجة ربنا يرحمه يارب، بشكرك أنك خلتينا نشوفك، نورتي الدنيا وكنتي وحشانا أوي».

أول مرة غنيت كان مع سمير صبري
وسردت دنيا سمير غانم، بعض ذكرياتها مع الفنان القدير سمير صبري، وكتبت: «وأما عن الفنان الراقي جدا الأستاذ سمير صبري، أبهرتنا بحضورك وخفة دمك كالعادة وحبك ودعمك الدائم لزملائك من كل الأجيال ويمكن دي معلومة ناس كتير ميعرفوهاش وهي إني أول مرة غنيت في إنترفيو في حياتي كان مع أ. سمير صبري في برنامجه الذي لن يتكرر "هذا المساء" والمرة الثانية في ظهوري معاه في "هذا المساء" بردوا غنيت ومن الحلقة دي شافني الأستاذ المؤلف مجدي صابر والأستاذ المخرج العملاق محمد فاضل ومثلت في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة " مع أستاذنا كلنا النجم يحيي الفخراني وأعظم أم وفنانة النجمة دلال عبد العزيز والقديرة رجاء الجداوي اللي عمرنا ما هننساها ربنا يرحمهم يا رب وزميلي العزيز جدا الفنان أحمد زاهر ومجموعة كبيرة من النجوم اللي تشرفت بالعمل معاهم في بداية مشواري الفني".

شكرا جمهوري العظيم
واختتمت دنيا حديثها: «أسفة إني بطول عليكم ولكن استحملوني في المرحلة دي من حياتي اتعلمت إني لو حسيت إحساس صادق ناحية أي حد إني لازم أعبر عنه فورا، لأن ده شيء يسعدني أنا أولا قبل ما يسعده، شكرا للجمهور العظيم اللي يستحملني ويستحمل كل مشاعري لأنهم أهلي».

وحظيت رسالة دنيا سمير غانم بتفاعل شديد بين رواد السوشيال ميديا، الذين بادلوها نفس الشعور وأعربوا عن فرحتهم بظهور نيللي كريم مرة أخرى بعد غياب وتقديرهم لدنيا سمير غانم خاصة بعد أزمة وفاة والدها ووالدتها.

سمير صبري السينمائي جمهور مهرجان الفنانة دنيا سمير غانم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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