وزير الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية مستمرة بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكرى

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية "EDEX 2021"، أن النسخة الأولى من المعرض كانت حلم وطموح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاح غير معهود لأى نسخة أولى لأى معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في "EDEX-2018" أو زارة أو حتى تابعة من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الالكترونية، وذلك بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد "EDEX" كمعرض عملاق.

وأوضح أنه استطاعت النسخة الأولى من المعرض أن ترسل رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين أو الزائرين حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي مثلت (41) دولة فضلاً عن عدد (10) آلاف زائر.

وأضاف الوزير "مرسي" أنه من المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض "EDEX 2021" تطوراً مقارنةً بالنسخة الأولى، فحتى الآن متوقع مشاركة ما يقرب من (400) شركة من حوالي (42) دولة، كما أكد أكثر من (40) وزير دفاع أو إنتاج حربى وقائد عسكرى من القادة العسكريين حول العالم حضورهم، ومتوقع أن يبلغ حجم زائرين للمعرض حوالي (30) ألف زائر.

منوهاً إلى أن "EDEX 2021" لم يكن ليخرج بالشكل الذي سيراه الجميع إلا بالجهد الكبير والمتابعة المستمرة من كافة هيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية والتى بذلت جهد كبير جداً بإشراف ومتابعة كاملة من السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمشاركة الشركة المنظمة للمعرض "AWE" والتى لها باع طويل في العمل بالمعارض الدولية، وتوجه الوزير "مرسي" لها بالشكر والتقدير .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تكامل تام بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2021" لتنظيم وإخراج الأجنحة المصرية بالشكل الذى يليق بمصر رائدة الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهى (وزارة الدفاع ، وزارة الإنتاج الحربى ، الهيئة العربية للتصنيع ، الشركة العربية العالمية للبصريات ، الترسانة البحرية المصرية ، جهاز الصناعات والخدمات البحرية ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات ).

وأشار الوزير "مرسي" إلى أنه تم توجيه الدعوة للشركات والمؤسسات والمسئولين بمختلف الدول للمشاركة في "EDEX-2021" سواء في اللقاءات المختلفة التى كانت تتم مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلى شركات أو الترويج للمعرض خلال المشاركة في العديد من المعارض الدوليـة الخارجيـة المتخصصـة فـي مجـال التسليـح والدفـاع مثــل "IDEX-2021" بدولة الإمارات أو "ADEX-2021" بكوريا الجنوبية ومؤخراً في معرض "دبى للطيران 2021" بالإمارات .

لافتاً إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكرى في جميع الجهات التصنيعية التي تعمل في هذا المجال، وأن مصر تسعى بشكل جاد في الفترة الأخيرة لعقد شراكات حقيقية وتتعاون مع كافة الدول الصديقة للوصول لمنتج مصري يصنع بخطوط إنتاج داخل المصانع المصرية التي تمتلك البنية التحتية التصنيعية والإمكانيات التكنولوجية والأيدى العاملة الماهرة بالاستفادة بخبرات الشركات العالمية وتكنولوجياتها الحديثة التي نقدرها ونحترمها بشدة، معرباً عن تمنياته أن يكون هذا المؤتمر الصحفي مرآة تعكس بشكل مبدئى ملامح الحدث المنتظر وأن يوضح للعالم أجمع صورة مشرفة لمصر ومكانتها.