الكشف على ١٨٥٧ مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بمركز دمنهور في البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية منشية نصار بمركز دمنهور أسفرت عن الكشف على ١٨٥٧ من أهالي القرية.

وضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على" ٤٠٥ باطنه - ٢١٨ جراحة - ٤٣١ أطفال- ٦٤ تنظيم أسرة- ١٢٠ نساء وتوليد- ٨٧ أسنان- ١٥٧ مسالك - ١٧٦ أنف وأذن- ٩٩جلدية" بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وصرف العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة.

وفي وقتٍ سابق، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة، والتي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" و مؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية، بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة، لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صنَّاع الخير"، أن المؤسسة - ومن خلال مبادرتها "عنيك فى عنيا"- قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٧٥٠ مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية ناصر بمركز حوش عيسى، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ ٤١٠ حالة، وعمل ٢٩٠ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ١٤٣ مواطن وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.