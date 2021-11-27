«لو طفلك صعيف».. 3 وصفات مفيدة لزيادة وزن الطفل الصغير

تعاني الأمهات من قلة الوزن الخاص بأطفالهم سواء بسبب ولادتهم في وقت مبكر أو لعدم رغبة الطفل في الرضاعة وتناول قدر كبير من الأطعمة المفيدة، لذلك احرصي على أن يتناول طفلك ألوان مختلفة من الطعام الغني بالفيتامينات في وجبة واحدة، وكذلك المشروبات والخضروات الغنية بالفيتامينات.

في السطور التالية نقدم عدد من المأكولات والمشروبات التي تساعد طفلك على الزيارة في الوزن بشكل صحي، ومنها:

الحليب بالفواكه:

يعتبر الحليب من أفضل المشروبات الغنية بالمعادن ويجب أن تقدميها للطفل في السنوات الأولى من عمره، ويجب مراعاة المحاذير الخاصة بتناول الألبان، فلا يجب أن تقدمي اللبن لطفل عمره أقل من عام، مع الأخذ في الاعتبار غليان اللبن في درجة حرارة مناسبة كي يتخلص من البكتيريا الضارة، فيما يعرف بعملية البسترة.

يمكن تقديم الألبان مع ألوان مختلفة من الفواكه مثل الفراولة والموز، والافوكاتو، فجميعها فواكه تساهم في زيادة وزن الطفل بالإضافة إلى كونها ذات مذاق جيد، يدفع الطفل إلى شرب اللبن.

زبدة الفول السوداني:

تعتبر زبدة الفول السوداني وجبة متكاملة يتم تقديمها للطفل وتساهم في زيادة وزنه بشكل ملحوظ مع المداومة على تقديمها في وجبات الفطار أو الغداء، فهي تعتبر وجبة غذائية مشبعة ولذيذة، بالإضافة إلى جميع أنواع الزبدة المستخرة من المكسرات، ويمكن تقديمها من خلال تحميص المكسرات داخل الفرن ثم ضربها في محضرة الطعام وتقديمها للطفل بعد ذلك.

ماء الأرز:

الوجبة المنفذة التي يمكن تقديمها في الشهور الأولى من عمر الطفل الرضيع الذي يعاني من نقص في الوزن، ويمكن تحضيره من خلال نقع مقدار من الأرز في ماء غزير ثم غليه وفصل الماء عن الأرز بمصفى وتقديمها للطفل الرضيع.