بعد تصدرها التريند.. كل ماتريد معرفته عن هند عاكف صاحبة الزي الفرعوني

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت النجمة هند عاكف، محرك البحث جوجل، بعد ظهورها بزي فرعوني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كمحاكاه للحدث العظيم الذي شهدته مصر قبل يوم واحد من افتتاح القاهرة السينمائي، وهو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لطريق الكباش في الأقصر.

من هي هند عاكف؟

ولدت هند عاكف، في أوائل السبعنيات، ووالدها هو شقيق النجمة الاستعراضية الكبيرة نعيمة عاكف، حصلت على دبلوم التجارة في عام 1987، وعملت بعد ذلك في مجال السيرك، في بدايتها كلاعبة كاوتشوك، وانقلت منه إلى عالم المسرح والسينما والتليفزيون، كما حصلت على دبلومة الدراسات العليا في العلوم السياسية في العام 2016.

أعمال هند عاكف

شاركت هند عاكف بمسلسل أنا قلبي دليلي، والذي كان يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد، ويحمل أسم أحد أشهر أعمالها الفنية، كما شاركت في مسلسل سوق الخضار، للنجمة فيفي عبده، بالإضافة إلى أعمال العودة والندم والزالزال.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 43

جدير بالذكر أن السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، حفلت بظهور عدد كبير من النجوم والنجمات الذين تنوعت إطلالاتهم بين الجرأة، والأناقة، وقام المهرجان بتقديم عدد من التكريمات كان في مقدمتها التكريم الخاص بالنجمة الكبيرة نيللي، وكذلك النجم الكبير كريم عبدالعزيز، وحصلت نيللي على التكريم بعد تقديم رفيق الدرب لها، النجم الكبير سمير صبري، كما حصل كريم على التكريم بعد تقديم النجمة الكبيرة منى ذكي له.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وسط حضور كبير من نجوم ونجمات الفن، في مصر والعالم، يشاهدون معًا جميع الأفلام المقدمة والمرشحة للجوائز، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.