الشرقية: ضبط 3 آلاف لتر زيت طعام مجهول المصدر قادمة من المنوفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / أبوكبير من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من المنوفية متجهة إلى أبوكبير محملة بعدد ( 200 ) كرتونة زيت طعام ماركة مجهول المصدر، تحتوى كل كرتونة على عدد ( 12 ) زجاجة سعة ( 1 ) لتر ، ومحملة أيضا بعدد ( 50 ) كرتونة زيت طعام مجهول المصدر، تحتوي كل كرتونة على عدد (12 ) زجاجة سعة ( 1 ) لتر، بإجمالي كمية مقدارها (3000) لتر ، وتم تحرير المحضر رقم 11571 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

وكشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ،ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وكانت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر جنح ضد 6 مخابز سياحية لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار.