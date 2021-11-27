ضبط 100 طربة حشيش بـ1.2 مليون جنيه في الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة قنا) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫240٫000 مليون جنيه تقريباً).