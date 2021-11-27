السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البنك الدولي: تعلمنا من التأمين الصحي الشامل في مصر.. سننقله للعالم

الدكتور عمرو الشلقاني
الدكتور عمرو الشلقاني ممثل البنك الدولي

قال الدكتور عمرو الشلقاني، ممثل البنك الدولي، إنهم فخورون بالتعاون مع مصر، وكونه شريك رئيسي لمصر في الملف الطبي، ويتمثل ذلك في منظومة التأمين الصحي الشامل منذ كانت فكرة قبل بدء تطبيقها، كما كنا شركاء أساسيين في حملة 100 مليون صحة والحملات الصحية كورونا.

وأضاف الشلقاني أن القطاع الصحي أكثر قطاع يحصل على دعم من البنك الدولي، لافتاً إلى أن البنك الدولى شارك في صياغة فكرة قانون التأمين الصحي الشامل مروراً بإعداده القانون ثم بدء تطبيقها في بورسعيد، وتابع قائلاً لم نرى تجربة مماثلة في اي بلد لها هذا الدعم من دعم رئيسي وشعبي وبرلماني، فهو إعادة هيكلة للنظام الصحي في مصر.

وأضاف: “نرى أن المواطنين أول من يشعرون بالتغيير الطبي للأفضل على أرض الواقع، وتحدثنا مع المواطنين ورأينا التغيير للأفضل ولم نسمع أي مشاكل أو شكاوى، بل سمعنا إشادات”.

وكشف ممثل البنك الدولي عن حرص قيادات البنك على نجاح المنظومة، كما أن البنك الدولي مستمر في دعمه المنظومة، لافتاً إلى أن البنك تعلم من مصر العديد من الأشياء في المنظومة خاصة أنه أول تأمين صحي مواكب للمعايير البيئة في العالم، وذلك في ظل الاهتمام العالمي للبيئة وسننقلها لباقي الدول.

وأكد أن الأرقام الخاصة بالخدمات المقدمة من منظومة التأمين الصحي الشامل جيدة جدا وتثبت أن هذا النجاح يحسب لمصر وعلى كل المصريين أن يفخروا به.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر).

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

عمرو الشلقاني البنك الدولي شركاء مشاركة مصر الملف الطبي حملة ١٠٠ مليون صحة القطاع الصحي بورسعيد هيكلة للنظام الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الطفلة الأسوانية شروق تكشف كواليس مقابلتها للرئيس السيسي

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين بنظام التعليم الجديد؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية