السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: متحور «أوميكرون» سيصل حتمًا إلى بريطانيا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

حذر العلماء في بريطانيا من مخاوف انتشار متحور "أوميكرون" بالمملكة المتحدة، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتورني، أن العلماء قالوا إن "أوميكرون" سيصل حتمًا إلى بريطانيا.

يأتي هذا بينما قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن الحجر الصحي الفندقي والاختبارات المعززة سيتم تطبيقهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء البريطاني لا يزال يناقش المزيد من الخطوات لمنع أو تأخير وصوله إلى البلاد.

يأتي هذا بينما دعا حزب العمال إلى تقديم لقاحات معززة لمدة شهر لمن هم فوق الخمسين من العمر.

وتعمل شركات الأدوية من أجل تعديل اللقاحات لمواجهة السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي أثارت حظر سفر في العديد من دول العالم.

ووصلت السلالة المتحورة التي سُميت بـ"أوميكرون"، ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "سلالة مثيرة للقلق"، إلى بلجيكا بعد اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وقالت العديد من شركات الأدوية، إنها تعمل على تكييف لقاحاتها في ضوء ظهور السلالة "أوميكرون".

ومع ظهور المتحوّرة الجديدة في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تُغلَق، إذ قرّرت دول أوروبية عدّة، أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوّية من هذا البلد، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرًا صحّيًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحورة الجديدة لكوفيد-19، التي رُصدت أول مرة في جنوب إفريقيا، على أنها "مقلقة"، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحورة سارس- كوف- 2، أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تم تقييمه على أنه مرتفع إلى مرتفع جدًا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الجائحة إنه "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من جانب جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021، وتحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

العلماء في بريطانيا صحيفة الجارديان صحيفة الجارديان البريطانية أوميكرون كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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