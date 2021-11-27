«أوميكرون».. 7 معلومات عن متحور كورونا الجديد

تصدر متحور كورونا الجديد «أوميكرون» محركات البحث على جوجل، ووفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فقد رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الإفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها خلال الساعات الماضية إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق".

وحول اسمه فقد أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

فى هذا السياق يرصد "الدستور" خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن هذا المحور الجديد:

- ظهر المتحور الجديد أوميكرون فى جنوب إفريقيا.

- وزير الصحة فى دولة جنوب إفريقيا، قد أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

- ووفقًا لتصريحات وزير الصحة فى جنوب إفريقيا فقد قال إن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

- أدى ظهور هذا المتحور إلى إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون".

- انتشرت حالات فى إفريقيا مصابة بهذا الفيروس ولكنها لم تتزايد.

- منظمة الصحة العالمية اعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه وذلك وفقًا لما أصدرته من بيانات حول هذا المتحور.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توجيهات جديدة بعد ظهور هذا المتحور الجديد وهى تلقي اللقاح المضاد لكورونا والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على ارتداء الكمامة وتغطية الفم أثناء العطس أو السعال.