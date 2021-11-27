السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أوميكرون».. 7 معلومات عن متحور كورونا الجديد

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

تصدر متحور كورونا الجديد «أوميكرون» محركات البحث على جوجل، ووفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فقد رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الإفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها خلال الساعات الماضية إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق".

وحول اسمه فقد أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

فى هذا السياق يرصد "الدستور" خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن هذا المحور الجديد:

- ظهر المتحور الجديد أوميكرون فى جنوب إفريقيا.

- وزير الصحة فى دولة جنوب إفريقيا، قد أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

- ووفقًا لتصريحات وزير الصحة فى جنوب إفريقيا فقد قال إن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

- أدى ظهور هذا المتحور إلى إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون".

- انتشرت حالات فى إفريقيا مصابة بهذا الفيروس ولكنها لم تتزايد.

- منظمة الصحة العالمية  اعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه وذلك وفقًا لما أصدرته من بيانات حول هذا المتحور.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توجيهات جديدة بعد ظهور هذا المتحور الجديد وهى  تلقي اللقاح المضاد لكورونا والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على ارتداء الكمامة وتغطية الفم أثناء العطس أو السعال.

القارة الإفريقية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا منظمة الصحة عدد الإصابات منظمة الصحة العالمي كورونا الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

«شركات السياحة»: فتح الطيران المباشر مع السعودية مؤشر لعودة رحلات العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية