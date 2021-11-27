السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول إفريقية

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم "السبت"، تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية إلى السلطنة بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في السلطنة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عمانية اليوم السبت، إنها قررت تعليق دخول القادمين من كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وأضافت اللجنة، أن القرار يسري على القادمين أيضا من أي دولة أخرى إن كانوا مروا بأي من هذه الدول السبع خلال الـ 14 يوما السابقة بدءا من  صباح يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

متحور كورونا الجديد


صنّفت منظّمة الصحّة العالميّة المتحوّرة الجديدة لكوفيد-19 التي رُصدت أوّل مرّة في جنوب أفريقيا على أنّها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية  قالت مجموعة الخبراء المكلّفة متابعة تطوّر الجائحة إنّه "تمّ إبلاغ منظّمة الصحّة العالميّة عن المتحوّرة بي.1.1.529 لأوّل مرّة من جانب جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021  تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

ومع ظهور المتحوّرة الجديدة في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تُغلَق، إذ قرّرت دول أوروبية عدّة الجمعة تعليق الرحلات الجوّية من هذا البلد، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرًا صحّيًا.

وأعلنت الولايات المتحدة  أيضًا إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبيّة، بعد رصد المتحوّرة أوميكرون.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.

واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرّعة"، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.


 

سلطنة ع مان أوميكرون متحورأوميكرون كورونا إرشادات الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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