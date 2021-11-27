شبيهة ميرنا المهندس تلفت الأنظار بمهرجان القاهرة السينمائى.. تعرف عليها

لفتت مصممة الأزياء ندى أكرم، شبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، الأنظار نحوها، عقب ظهورها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، المقام بدار الأوبرا المصرية.

فمن هى ندى أكرم المعروفة بشبيهة ميرنا المهندس؟

- تعمل مصممة أزياء، حيث بدأت في هذا المجال منذ عام 2010.

- حصلت ندي أكرم على بكالوريوس في التسوق من الجامعة الكندية.

- اتجهت بعد ذلك لدراسة التصميم في أحد المعاهد المصرية، بعدما ازداد تعلقها بمجال التصميم.

- ركزت في تصميماتها على الثقافة المصرية، فكانت تطبع النجوم الراحلين والمنتجات القديمة.

- صممت لعدد من النجمات مثل ياسمين رئيس، ومي عزالدين.

معجبة بملابس رانيا يوسف

عبرت عن احترامها لجرأة إطلالات رانيا يوسف، من خلال أحد لقاءاتها: «بتعجبني جرأتها ومش من حق حد يحكم على لبسها».

الظهور الأول

وخلال العام الماضي، لفتت مصممة الأزياء الأنظار نحوها بشدة، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين الفنانة الراحلة في الملامح، حيث قالت في تصريحات صحفية «أنا مبسوطه جدا بالشبه ده، علشان أنا كنت بحبها جدا الله يرحمها، وكل أصحابها بيقولوا كده لما يشوفوني، وأنا في أول طريقي الفني أتمنى إني أكمل مسيرتها»



إطلالة ندى أكرم في مهرجان القاهرة السينمائي

أطلت «ندى» بفستان مطرز لامع باللون «البيج»، قصير فوق الركبة، وذي بطانة شفافة أظهرت ساقيها، مع اعتمادها على الشعر الكيرلي المنسدل على كتفيه..

يذكر أن الفنانة ميرنا المهندس توفيت منذ خمس سنوات عن عمر ٣٦ عاما بعد صراع طويل مع المرض الخبيث وكانت مرتبطة عاطفيا بالفنان أمير شاهين الذى عاش بعدها عددا من السنوات وحيدا حتى تمكن من تخطى أحزانه ووجد من تشاركه الحياة.

وكان لظهور ندى أكرم عارضة الأزياء منذ عام أثار لغط على السوشيال ميديا وتساءل الكثيرون عن إحساس أمير شاهين بعدما تجسدت حبيبته أمامه مرة أخرى بعد وفاتها!!