دينا فؤاد تتألق بإطلالة ساحرة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

خطفت النجمة دينا فؤاد الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة، خلال تواجدها على «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43.

دينا فؤاد

وارتدت «دينا» فستانًا من اللون الزيتي بقصة الكب، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة وحلق، وجاءت إطلالتها أكثر من رائعة بشهادة الجمهور الذي أثنى على إطلالتها الراقية.

دينا فؤاد

وأعربت خلال تواجدها على السجادة الحمراء، عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، واصفة إياه بـ«المهم»، مؤكدة أنه يجب على كل فنان المشاركة فيه ومتابعة الأفلام التي تعرض فيه.

وأكدت خلال لقائها على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، أن مهرجان القاهرة السينمائي واحد من أهم المهرجانات بالعالم، وأن الفنان تقع على كاهله مسئولية الاختيار الصائب في أعماله أمام الجمهور، بعيدًا عن أي عوامل خارجية، مؤكدة أنها مهتمة بمتابعة الأفلام العالمية والمصرية والعربية التي سيعرضها المهرجان خلال الفعاليات.

دينا فؤاد

وأشارت إلى أن تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور كل النجوم من العالم أجمع، يؤكد أن مصر بلد الحضارة والثقافة والرقي وتحظى بمكانة كبيرة.

دينا فؤاد

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضًا عالميًا أول، 7 أفلام عرضًا دوليًا أول، 44 فيلمًا عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».