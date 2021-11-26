«سلطان»: قرار المملكة بفتح الطيران المباشر يخدم العاملين داخل الأراضى السعودية

قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، إن قرار المملكة العربية السعودية بفتح رحلات الطيران المباشر مع مصر يخدم في المقام الأول المواطنين العاملين في المملكة الذين عانوا على مدار عامين من قرار تعليق رحلات الطيران، حيث كانوا يضطرون إلى السفر لدول مجاورة من المملكة العربية السعودية كالبحرين أو الإمارات أو عمان، ليقضوا فيها فترة 14 يومًا قبل الدخول إلى المملكة، مشيرًا إلى أن فتح الطيران سيوفر عليهم الكثير من المصاريف المالية، حيث إنهم كانوا يمكثون طوال فترة الـ14 يومًا داخل فنادق.

وأضاف «سلطان» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية بالسماح بالطيران لـ6 دول بينها مصر، والذي سيبدأ تطبيقه في أول ديسمبر القادم يشترط المكوث لمدة 5 أيام كحجر صحي مؤسسي داخل المملكة العربية السعودية فور الوصول، ما يعتبر أفضل من المكوث لمدة 14 يومًا خارجها، ثم الانتقال مرة أخرى إلى المملكة.

وفيما يخص رحلات العمرة للمصريين، أشار إلى أن هذا القرار يأتى كبادرة أمل بقرب فتح موسم العمرة التي يتعطش له ملايين المصريين، وخاصة بعد إزالة العائق الأكبر أمام تشغيل الرحلات هو الطيران، كما أن هذا القرار يؤكد على طمأنة الجانب السعودي إلى الوضع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن عائدات رحلات العمرة ليست فقط تخدم السياحة الدينية بل تخدم القطاع السياحي ككل وخاصة أن السياحة الترفيهية والثقافية تتعرض للعديد من الأزمات التي تجعلها تعاني، أما السياحة الدينية فلم تتوقف لهذه المدة إلا بسبب جائحة كورونا.

واختتم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، بأنه حتى الآن لم تصدر المملكة العربية السعودية قرارها بشأن تشغيل رحلات العمرة مع مصر، فسننتظر قرارها بشأن ضوابط تشغيل الرحلات.