الحلف الأطلسى يحذر: روسيا ستتحمل التداعيات إذا هاجمت أوكرانيا

حذر الامين العام لحلف شمال الأطلسي الجمعة روسيا من التداعيات الثمن الذي ستدفعه إذا لجأت للقوة ضد أوكرانيا بعد نشرها قوات مستعدة للقتال على حدود هذا البلد.

وقال ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في مقر الحلف، إن روسيا نشرت للمرة الثانية هذا العام معدات ثقيلة ودبابات وقوات مستعدة للقتال على حدود أوكرانيا ليكن واضحا أنه إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فسيكون لذلك ثمن وتداعيات لذا نواصل دعوة روسيا إلى تجنب التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن بلاده مستعدة كليا لتصعيد عسكري محتمل مع موسكو، المتهمة بنشر قوات جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "علينا الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي"، مدينا "أعمال ترهيب" توحي بأن الحرب وشيكة.

ونفذت أوكرانيا ما وصفته "بعملية خاصة" على الحدود مع روسيا البيضاء، شملت تدريبات بطائرات مسيّرة ومناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والقوات المحمولة جوا.

ونشرت كييف 8500 جندي إضافي على حدودها مع روسيا البيضاء، قائلة إنها تخشى الانجرار إلى أزمة مهاجرين جعلت الاتحاد الأوروبي يتهم مينسك باستقدام أشخاص من الشرق الأوسط ودفعهم لدخول بولندا المجاورة، وتنفي روسيا البيضاء التسبب في تلك الأزمة.

كما تشعر كييف بالقلق من أن الحدود مع روسيا البيضاء الحليف الوثيق لروسيا يمكن أن تستخدم من قبل روسيا لشن هجوم عسكري.