«القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح طريق الكباش: عظيمة يامصر

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الحدث التاريخي لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والنجاح الذي حققه الحفل الأسطوري الذي تابعه باهتمام كبير الملايين حول العالم، وحصل على العديد من الإشادات الدولية.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على المجهود العظيم فى الإشراف والتنظيم المحترف والمميز لهذا الحدث، الذى أظهر محافظة الأقصر فى ثوب جديد كأكبر متحف مفتوح فى العالم.



ومن جانبها، عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بنجاح هذا الحفل الأسطوري والمُشرّف الذي يليق بمكانة مصر العظيمة، وبما تحققه من إنجازات تبهر العالم، ويليق بجمهوريتها الجديدة، مؤكدة أنه يوم تاريخي لحدث تاريخي لن ينساه المصريون.

«عظيمة يا مصر وسيداتك عظيمات»



وأشادت، بالأداء المشرف والمحترف لفنانات ومطربات واعلاميات مصر وجميع السيدات والفتيات المشاركات فى الحفل، لافتة إلى أن هذا الاحتفال التاريخى قد زاد الشعور بالفخر لدى كل فتاة وامرأة مصرية، قائلة: "عظيمة يا مصر وسيداتك عظيمات"، موضحة أن هذا الحدث التاريخى أظهر للعالم أجمع المكانة العظيمة التى كانت تتمتع بها المرأة المصرية فى العصور القديمة والتى شهد عليها معبد حتشبسوت بالدير البحري، ذلك المعبد العظيم الذى أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت، والذي كان حاضرًا بقوة فى حفل افتتاح طريق الكباش، وكانت صوره هى الأكثر تداولا فى جميع الصحف والمواقع الإخبارية العالمية وجاءت مشاركة الفنانات والمطربات والإعلاميات المصريات في الحفل لتعكس ما تحظى به المرأة المصرية من مكانة عظيمة في العصر الحديث.

يذكر أن اتجهت أنظار العالم، مساء أمس الخميس، إلى الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، إذ تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو.