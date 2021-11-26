الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تُطلق 9 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا السبت ولمدة يومين، 9 قوافل طبية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ وحدة العجمى مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، وشدموه مركز اطسا محافظة الفيوم، وبني سميع مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وشباس عمير مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وبنى هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، والمدامود بحرى مركز الزينية محافظة الأقصر، وشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ183 ألفاً و476 مواطن من خلال 159 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1377عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 31 ألف و485 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألف و40 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2331 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

الصحة السبت قوافل طبية حياة كريمه الخدمات الطبية المناطق النائية الخدمات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

«السبكي»: ورش العمل بملتقى الرعاية الأولية تدعم استراتيجية التنمية والتطوير المستمر

إقبال كبير من المواطنين على المحال والمولات في «الجمعة البيضاء» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"المشهد".. وبناء الوعي

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟

الرئيس الفلسطيني يكشف في رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى