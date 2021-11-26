غدًا.. «الصحة» تُطلق 9 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا السبت ولمدة يومين، 9 قوافل طبية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ وحدة العجمى مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، وشدموه مركز اطسا محافظة الفيوم، وبني سميع مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وشباس عمير مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وبنى هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، والمدامود بحرى مركز الزينية محافظة الأقصر، وشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ183 ألفاً و476 مواطن من خلال 159 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1377عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 31 ألف و485 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألف و40 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2331 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.