«الدستور» تتجول بأسواق الإسكندرية في «البلاك فرايدي» (صور)

«البلاك فرايدي» دعايا تسويقية جاذبة لتشتري أفضل المنتجات بتخفيضات تصل لـ٧٠ ٪.

وينتظر الجميع شهر نوفمبر من كل عام استعداداً لعروض «البلاك فرايدي»، حيث تبدأ المتاجر بعمل تخفيضات وخصومات تصل إلى ٧٠ ٪.

وتجولت «الدستور» في أسواق الإسكندرية لترصد أراء التجار، حيث قال سامح محمد، إن بعض المحال تعلق لافتات بالتخفيضات لجذب زبائنهم، لكن تجد عروض الخصومات المقدمة فقط على جانب أو ستاند واحد بالمحل من البضائع القديمة أو من الموسم الماضي وليس على كل البضائع بالمحل ولكن هي محاولات لجذب الزبائن لشراء الباقي.

وتابع حسام فوزي، تاجر، أنه نظرا لركود الأسواق خلال موسم الصيف فبعض التجار لم تطبقون الخصومات المرتفعة للبلاك فرايدي وفقط ستجد خصومات تصل لـ٣٠ ٪ بحد أقصى، حتى لا تزداد خسارتهم.

وأضاف بيشوي جورج، تاجر: «لا ننكر أن خصومات الجمعة البيضاء تنعش الأسواق وتزيد من حركة الزبائن على المحال التجارية منهم من يتسوق من أجل معرفة ما يعرض فقط وأيضا آخرين للشراء وهذا يعود بالنفع نسبيا على التجار وارتفاع نسب الشراء».