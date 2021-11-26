قبل عرضه بالقاهرة السينمائي غدًا.. اعرف قصة فيلم «كلشي ماكو»

ينطلق غدًا في التاسعه والنصف مساءً عرض الفيلم العراقي كلشي ماكو، وذلك على المسرح الكبير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43 .

الفيلم العراقي كلشي ماكو

واستطاع مهرجان القاهرة السينمائي أن يعرض الفيلم في عرضه الاول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العمل الذي يحمل اسم "كلشي ماكو" او Our River...Our Sky وهو انتاج العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وهو فيلمًا للمخرجة ميسون الباجه جي، مدته 117 دقيقة يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة .

قصة الفيلم حول شخصية سارة وهي أم عزباء وروائية ،دخلت في حالة من الصمت بسبب وقت العنف الطائفي الشديد وحظر التجوال الليلي في بغداد. سمحت لنا هي وجيرانها بالدخول في حياتهما اليومية، وهم يكافحون لمقاومة تفتيت عالمهم وتجديدالشعور الهش بالأمل والإيمان بمستقبل أفضل.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "كان" السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم".

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تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".