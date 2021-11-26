الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرضه بالقاهرة السينمائي غدًا.. اعرف قصة فيلم «كلشي ماكو»

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

ينطلق غدًا في التاسعه والنصف مساءً عرض الفيلم العراقي كلشي ماكو، وذلك على المسرح الكبير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43 .

الفيلم العراقي كلشي ماكو

واستطاع مهرجان القاهرة السينمائي أن يعرض الفيلم في عرضه الاول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العمل الذي يحمل اسم "كلشي ماكو" او  Our River...Our Sky  وهو انتاج العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وهو فيلمًا للمخرجة ميسون الباجه جي، مدته 117 دقيقة يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة . 

قصة الفيلم حول شخصية سارة وهي أم عزباء وروائية ،دخلت في حالة من الصمت بسبب وقت العنف الطائفي الشديد وحظر التجوال الليلي في بغداد. سمحت لنا هي وجيرانها بالدخول في حياتهما اليومية، وهم يكافحون لمقاومة تفتيت عالمهم وتجديدالشعور الهش بالأمل والإيمان بمستقبل أفضل.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "كان" السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم".

اقرأ أيضاً

موعد افتتاح المتحف المصري.. ونظام تأمينه 

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وأسعار التذاكر

حزمة من الإجراءات لمنع تكرار تجمعات المخلفات الصلبة ببنى سويف

تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".

مهرجان القاهرة السينمائى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي افلام مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟