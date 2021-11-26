الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عالم

«أسوشيتد برس»: احتفالية «طريق الكباش» حدث ساحر يكرّم التراث المصري

احتفالية طريق الكباش
احتفالية طريق الكباش

سلطت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية الضوء على حفل افتتاح طريق الكباش الذي شهدته محافظة الأقصر، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوكالة إن مصر افتتحت أحدث مشروع سياحي لعرض الكنوز الأثرية في البلاد، بهدف إنعاش القطاع الذي عاني مؤخرا من جائحة كورونا، ووصفت الحدث بأنه ثاني حدث ساحر هذا العام لتكريم التراث المصري، بعد حفل موكب المومياوات الشهير. 

وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني: «تصطف تماثيل الكباش وأبو الهول على قواعد الطريق القديم في الأقصر، والذي يقع على ضفاف نهر النيل على بعد حوالي 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب القاهرة، ويمتد لعدة أميال وكان قيد التنقيب لأكثر من 50 عاما». 

ولفتت إلى أن طريق الكباش هو ممر أثري يعود تاريخه إلى ما قبل 3000 عام، يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في مدينة الأقصر، والتي كانت تعرف باسم مدينة طيبة، كانت عاصمة مصر في العصور القديمة.

وأشارت إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش جاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب كبار المسؤولين، وشهد تغطية إعلامية موسعة حيث يحضرها أكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.

وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، لـ«أسوشيتد برس»، إن أقدم الآثار على طول المسار هي ستة مبانٍ بنتها الملكة حتشبسوت، الفرعون الوحيد في مصر، ويعود تاريخها إلى عام 1400 قبل الميلاد، مشيرا إلى أن هذا الطريق كان يشهد العيد القديم كان يُعرف باسم (الأوبت) احتفالًا بالمكافأة التي جلبها فيضان النيل السنوي إلى الحقول.

 

أسوشيتد برس محافظة الأقصر مشروع سياحي الكنوز الأثرية موكب المومياوات الطريق القديم ابو الهول

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