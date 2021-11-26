«الأعلى للآثار»: احتفالية «الكباش» تهدف للترويج السياحى بالأقصر

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بداية من صباح اليوم الجمعة يستطيع السائحين رؤية طريق الكباش وزيارة معبدي الكرنك والأقصر والاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية، وذلك بعد انتهاء فعالية افتتاح مشروع طريق الكباش.

وأضاف "وزيري"، في تصريحات صحفية، أن "الأقصر...طريق الكباش" هي احتفالية ترويجية حضارية تهدف إلى الترويج السياحي لمحافظة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم، وإبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة من شمس دافئة ورحلات نيلية بالفلائك ورحلات بالبالون الطائر والتنزه بالحنطور على كورنيش النيل الساحر، والقيام بجولات بالأسواق التقليدية التي تتميز بالعطارة والسلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

يأتي ذلك في ظل الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميًا بطريق الكباش، وانتهاء مشروعات هامة بالأقصر: "الهوية البصرية - تطوير الكورنيش – وغيرها من المشروعات الأثرية التي نعمل عليها حاليًا بالأقصر".

يشار إلى أن احتفالية (الأقصر.. طريق الكباش) قد أقيمت وفقًا للسياسية الترويجية الجديدة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار وفقًا للاستراتيجية الإعلامية التي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص بعد جائحة فيروس كورونا، والذي أوصى بإبراز المقصد السياحي المصري والترويج له كمقصد آمن حي نابض بالحياة من خلال عدة محاور من بينها تنظيم عدد من الفعاليات على مدار العام في المحافظات والمناطق السياحية المختلفة في مصر.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمة بالحفل، بالإضافة إلى دولة رئيس الوزراء وما يقرب من 20 وزيرًا وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب، حيث انطلق الحفل من معبد خونسو بالكرنك، ثم نحو معبد الأقصر، وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الكبرى للطريق بعد ردمه لسنوات.