الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بريطاني بـ«جلابية».. سر ضحكة الرئيس السيسى بحفل طريق الكباش

جريدة الدستور

تبسّم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، بعد ظهور براين فلين، الفنان التشكيلي بريطاني الجنسية، بجلباب صعيدي.


وعبّر براين خلال ظهوره في الفيلم التسجيلي «الأقصر.. السر» بالحفل عن سعادته بالوجود في مصر، وقال: «بحب نور الشمس، وبفطر جرجير»، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الابتسامة.


وأضاف: «روح الناس اللي عايشين هنا النهارده هى نفسها روح الناس اللي كانوا عايشين هنا منذ آلاف السنوات.. ولهذا السبب اشتريت أرض وبنيت منزل». وأوضح أن أول مرة أتى فيها إلى مصر كانت في 2006.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالية الأسطورية المهيبة لفعالية (الأقصر.. طريق الكباش)، والذي يعد أقدم ممر تاريخي بالعالم، بحضور السيدة انتصار قرينة الرئيس، وسط اهتمام عالمي بهذا الحدث الذي يجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين، وانعكس إشعاعها الحضاري على شتى بقاع العالم.


وحضر الاحتفالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة ، إلى جانب وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وعدد كبير من الوزراء، وسفراء دول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.


وشارك في تغطية الاحتفالية أكثر من 200 من وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.


وبدأت الاحتفالية بأغنية قدمها الفنان محمد حماقي، شاركته المطربة (ذات الأصول الإيطالية) "لارا اسكندر"، بعنوان (بلدنا حلوة)، بالتزامن مع استعراض راقص، وتغنى حماقي واسكندر بجمال وعراقة الحضارة المصرية، وآثارها الممتدة على مدى آلاف السنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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