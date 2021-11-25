«إعلان مؤشرات الربع الأول».. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

https://www.dostor.org/3636743

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهامًا هي قطاعات: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.

https://www.dostor.org/3636754

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أولى ورش عمل المقرر عقدها لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3636912

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات اليوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2021.

https://www.dostor.org/3636998

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن العامل الذى يتم حظره من الدخول لجهة عمله نظرًا لعدم الحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا، تنفيذًا للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد منقطعًا عن العمل ولا يجوز احتساب مدة تغيبه عن العمل إجازة اعتيادية.

https://www.dostor.org/3637196

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المنعقد بعنوان"بناء مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود في أفريقيا والجنوب العالمي".

https://www.dostor.org/3637193