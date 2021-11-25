الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدستور» تكرم النجمة نجلاء بدر عن دورها فى حكاية «ويبقى الأثر» (صور)

جانب من حفل تكريم
جانب من حفل تكريم "الدستور" للفنانة نجلاء بدر

كرمت مؤسسة “الدستور”، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الفنانة نجلاء بدر وذلك عن تميزها الفني وتحديدًا بطولتها الأخيرة في حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل “إلا أنا” ودورها في الفيلم السينمائي المحكمة المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي.

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وكشفت نجلاء بدر، خلال استضافتها بمقر "الدستور" عن كواليس مشاركتها في بطولة حكاية “ويبقى الآثر” والتي عرضت الحلقة الأخيرة منها أمس على شاشة “DMC” الفضائية وعن ردود الأفعال القوية التي تلقتها من الجمهور أثناء عرض حلقات الحكاية وتصدّرها مؤشر البحث والترند في مواقع التواصل.

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وتحدثت نجلاء عن أهمية الدراما المصرية في الوقت الحالي والتي أصبحت تناقش قضايا المرأة بشكل قوي بجانب القضايا المجتمعية الشائكة داخل الأسرة المصرية، لافتة إلى أن الإنتاج الدرامي أصبح يتناول في الآونة الأخيرة موضوعات هادفة.

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أعربت نجلاء عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي “المحكمة” الذي طرح بدور العرض السينمائي أمس ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن للمؤلف أحمد عبد الله، والمخرج محمد أمين.

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"ويبقى الأثر" سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

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أما فيلم المحكمة تتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

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النجمة نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر ويبقى الأثر الا انا ويبقى الاثر الدكتور محمد الباز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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