الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يصل احتفالية «الأقصر.. طريق الكباش»

احتفالية الأقصر..
احتفالية الأقصر.. طريق الكباش

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار القادة والوفود المشاركة في احتفالية «الأقصر.. طريق الكباش».

ويقدم موقع جريدة «الدستور» بثا مباشرا لاحتفالية افتتاح طريق الكباش التي تبدأ بعد قليل.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال العالمي الذي تستعد له محافظة الأقصر منذ شهور كثيرة.

وطورت المحافظة البنية التحتية ورفعت كفاءتها، خاصة في موقع حفل طريق الكباش.

وتستهدف هذه الاحتفالية بشكل أساسي الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، مع إلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

محافظة الأقصر الأقصر الأقصر طريق الكباش طريق الكباش السيسي

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