قطع المياه عن 16 منطقة فى الفيوم 8 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات متواصلة ابتداء من العاشرة مساء غد الجمعة حتى السادسة صباح يوم السبت 27 نوفمبر 2021 بسبب أعمال استكمال تحويل المرافق بمنطقة السواقي وأعمال الصيانة اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الأولى.

والمناطق المتأثرة (مدينة الفيوم وقرى المركز وتوابعهم - مركز ومدينة إطسا، قلهانة، دفنو، منية الحيط، مطول، قلمشاة والعجميين، طبهار، النصارية بمركز إبشواي مطرطارس، الكعابي، جرفس، أبو عيطة، وتوابعهم بمركز سنورس والنزلة، الحامولي، الشواشنة وتوابعهم بمركز يوسف الصديق).

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة خدمة مياه الشرب مرة أخرى، كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضي.